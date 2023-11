Ian Somerhalder oggi non recita più e spiega perché ha lasciato Hollywood

(Di venerdì 10 novembre 2023), Iannonpiù: l’attore di The Vampire Diaries hatohaa E!. Ascoltando Iandescrivere il bucolico angolo di paradiso che condivide con la moglie Nikki Reed, i loro due figli e un serraglio di 18 animali (sia domestici che legati alla fattoria) lontano dalla città, è abbastanza facile capirehanno messo sul mercato la loro casa sulla spiaggia di Los Angeles e non si sono mai guardati indietro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ian(@ian) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ...

Inoltre ha preso parte a The Vampire Diaries dove era la mamma dei vampiri fratelli Salvatore, interpretati da Paul Wesley e. E ha lavorato a Star Treck: Picard , Timeless e Ruaways . ...

Actor Ian Somerhalder reveals why he left Hollywood over four years ago NBC4 Washington

Ian Somerhalder quit Hollywood to focus on family life Coastal Breeze News

Ian Somerhalder ha parlato della sua nuova vita lontana da Hollywood, rivelando il perché di questo cambio di rotta.