I segnali di una possibile condizione di Hikikomori

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 10 novembre 2023) Ladista diventando sempre più nota e – al di là di social e giornali – ora si tratta di una tematica discussa direttamente dal governo italiano. Ha senso, a questo punto, imparare a capire come riconoscere, quali possono essere i fattori e icui è bene (da genitori e da insegnanti, in primis) tenere d’occhio per prevenire l’insorgere di situazioni di questo tipo. LEGGI ANCHE >>> Quanti sono i giovani italiani che vivono come? Hikimomori, come ci si arriva? Capiamo, innanzitutto, perché il disagio giovanile sfocia in situazioni che possono portare alladi. Per farlo, facciamo riferimento a quanto sostenuto tra le pagine di Fondazione Veronesi in merito alla questione. Quali sono le ...