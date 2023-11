I nuovi ultras | giovanissimi | violenti | manovalanza di interessi politici lontani dal tifo Corsera

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 10 novembre 2023) Dopo gli scontri avvenuti a Napoli martedì notte, la sera prima della sfida di Champions contro l’Union Berlino, ma anche quelli accaduti a Milan e San Sebastian, per non parlare della sassaiola contro il pullman del Marsiglia in cui è stato ferito grosso, il Corriere della Sera oggi fa il punto sulla situazionenel calcio. “Il cambio generazionale con i vecchi capi ultrà è ancora lontano, ma le nuove leve si fanno largo in tutta Europa., facilmente arruolabili grazie ai social e alle chat. In certi casinel nome dieconomici eche con ilnon c’entrano”. Quello che si deve tenere sotto controllo, secondo la Direzione centrale della polizia di prevenzione, è la nuova mappa delle alleanze ...