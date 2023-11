I martiri di Allah che la sinistra non vuol vedere | così l' Italia è a rischio

(Di venerdì 10 novembre 2023) Aumentano gli arresti di islamici legati ai tagliagole dell'Isis. Anni di immigrazione indiscriminata hanno creato una minaccia sempre più forte. Ecco gli errori commessi e come evitare di finire sottomessi

Si uccide in nome di, convinti che sia doveroso farlo e - spesso - che si otterrà una ... come sociologo, di studiare le missioni suicide in Palestina, di leggere i resoconti dei '' e ...

Discorso di Nasrallah e la minaccia di una guerra su larga scala ... Mosaico-cem.it

Quell’ambiguità di Nasrallah che tiene il Medio Oriente sospeso La Stampa

Dal Marocco all'Arabia Saudita, nei bar e sui social, le comunità islamiche vivono con rassegnazione l'assedio della Striscia. Tanta solidarietà, ma anche la ...