I consigli per il fantacalcio | titolari e riserve del dodicesimo turno | le probabili formazioni

Leggi su notizie

(Di venerdì 10 novembre 2023) Si ritorna in campo in Serie A per l’ultima giornata prima di una nuova sosta per gli impegni delle Nazionali. I fari sono puntati sicuramente sul derby Lazio-Roma. La Serie A si appresta ad affrontare l’ultimoprima dell’ultima pausa di questo 2023. La capolista Inter impegnato in casa contro il Frosinone mentre la Juventus attende il Cagliari. Ledella dodicesima giornataImpegno casalingo anche per il Napoli contro l’Empoli mentre il Milan sarà di scena a Lecce. I fari in questa giornata sono sicuramente puntati sul derby tra Lazio e Roma. Serie A, leDi seguito ledella dodicesima giornata di Serie A. La giornata è aperta dalla sfida tra Sassuolo-Salernitana e chiusa da ...