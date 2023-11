I benzinai battono Adolfo Urso |  il Tar boccia il decreto sul cartellone dei prezzi medi

(Di venerdì 10 novembre 2023) ... ha emanato lo scorso 31 marzo ilministeriale attuativo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 maggio . Il testo stabiliva le regole per l'esposizione deidi benzina, gpl, ...

però, rappresentati dalle sigle Feciga e Figisc, hanno fatto ricorso, e hanno vinto. Molte le motivazioni per cui il decreto a loro giudizio non poteva essere valido, ma al giudice ...

I benzinai battono Adolfo Urso: il Tar boccia il decreto sul cartellone ... Domani

I centri commerciali battono i benzinai nella ricarica Vaielettrico.it

Il tecnico: «Ci sono dei giocatori senza benzina e dopo la buona prova di domenica non sono stati in grado di riproporsi su livelli accettabili oggi. Lo sapevo, sono preparato, so che questa squadra a ...