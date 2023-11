I Beatles in testa alla hit 54 anni dopo con Now and Then

(Di venerdì 10 novembre 2023) La discussa canzone «postuma» dei, realizzata grazie all’intelligenza artificiale, ha riportato il mitico gruppo musicale di Liverpool inclassifica britca cinquantaquattrol’ultima volta. "Now and", pubblicata nella versione finale lo scorso 2 novembre, fu registrata da John Lennon nel 1978 e completata moltila sua morte dagli altri membri del...

... mentre Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Miley Cyrus e boygenius ne hanno sei a. ...Up - Rihanna What Was I Made For - Billie Eilish BEST MUSIC VIDEO I'm Only Sleeping - The...

L'ultima canzone dei Beatles in testa alle classifiche britanniche Internazionale

Bowl cut, l'iconico taglio dei Beatles torna di moda QUOTIDIANO NAZIONALE

La caratteristica pettinatura è stata reinterpretata in chiave moderna anche da Lily Collins, Jim Carey e Ultimo ...Per la prima volta dopo cinquantaquattro anni, i Beatles hanno raggiunto la vetta delle classifiche del Regno Unito con Now and then, un brano che usa l’intelligenza artificiale. Leggi ...