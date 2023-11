Hunter’s Prayer – In fuga | tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1

Leggi su tpi

(Di venerdì 10 novembre 2023)– In: trama, cast e streaming delsu1 Questa sera, venerdì 10 novembre 2023, va in onda– Insu1. Si tratta di und’azione uscito nel 2017 con la regia di Jonathan Mostow. Di seguito vediamo la trama e il cast del. Trama Partiamo dalla trama. Il protagonista Lucas è un assassino che non ama la compagnia e vive in solitudine. Succede che viene ingaggiato da un multimiliardario, Richard Addison, che vuole eliminare una minaccia, una ragazzina di nome Ella. Lucas, che si è costruito una fama sulla propria spietatezza, sulla carta è l’uomo ideale per portare a termine un compito del genere. Ma, quando si trova davanti quella ...