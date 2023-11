Hockey ghiaccio | l’Italia vince ancora! Gli azzurri superano ai rigori l’Ungheria al Sárközy Tamás Tournament

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 novembre 2023) Arriva la seconda vittoria per la Nazionale italiana di, team attualmente impegnato al Torneo amichevole. Dopo aver regolato di misura la Slovenia glihanno superato ai calci di rigore i padroni di casa del, trovando quindi il successo per 2-1. Un po’ come accaduto nel match inaugurale gli uomini di Mike Keenan hanno condotto una gara contenuta in attacco ma ordinata in difesa. A passare in vantaggio per primi sono stati però gli ungheresi quando, al 4:24, hanno approfittato della triangolazione tra Lovei e Fejes , utile per consentire a Paterka di mettere a referto l’1-0. La risposta italiana si fa attendere fino al 13:34 del secondo periodo, momento in cui Salinistri mette il disco in rete a seguito di una ...