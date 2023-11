“Ho rotto polsi ai portieri e fatto svenire un mio ex compagno”

Leggi su notizie

(Di venerdì 10 novembre 2023) L’ex calciatore di Serie A, 43 anni, aveva un tiro potentissimo. Ha parlato in esclusiva a Notizie.com: non ha ancora appeso gli scarpini al chiodo. Il sogno che diventa realtà. Gli occhi che mostrano il punto in cui sei arrivato, che non avresti mai pensato di raggiungere. “Ho capito di avercela fatta quando mi sono trovato Francesco Totti di fronte, è stato prima di un Livorno-Roma…”. Emerson Ramos Borges, 10 stagioni dopo, non ha ancora appeso gli scarpini al chiodo e continua a giocare a calcio, in quella che è diventata la sua casa: la Sardegna. Emerson Borges aveva un tiro potentissimo (Ansa Foto) – Notizie.comCentrocampista della Nuorese, haparlare di sé soprattutto durante l’esperienza al Livorno, squadra con la quale è riuscito a raggiungere la Serie A dopo tantissimi anni di gavetta. “Quando ho visto Totti ho pensato di aver realizzato il sogno mio e ...