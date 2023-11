Ho perso la fede nuziale di mia mamma | ma per me è molto di più | mi appello a voi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 novembre 2023) Mercoledì 8 novembre 2023, tra le 9.30 e le 10.30 in stazione Garibaldi a Milano, sulla banchina della metro in uscita dalla linea lilla (provenienza fermata Monumentale) prima della scala mobile è stata smarrita unacon all’interno delle iniziali e una data, di parecchi anni fa. Un oggetto semplice e perfetto, un piccolo cerchio che racchiude una lunga storia d’amore iniziata negli anni ’40 del secolo scorso tra due adolescenti che sono cresciuti assieme: i miei genitori. Una generazione che ha vissuto da bambini la seconda guerra mondiale, fatta degli attacchi aerei notturni di Pippo (bombardiere delle forze alleate che nella notte seminavano pillole di morte e distruzione sul nord Italia), ha sofferto le privazioni e la paura, proprio come accade in questi giorni in Europa e in Israele. Una generazione che ha ricostruito l’Italia e ...