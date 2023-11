“Ho deciso tra Varrese e Garibaldi” Grande Fratello | Beatrice sorprende con le sue parole

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 10 novembre 2023) Nell’ultima settimana Massimilianoha fatto quello cheLuzzi ha definito “un giro di 180 gradi”. Innanzitutto avvicinandosi a lei che sin dallo scorso settembre era il suo nemico più accanito e in seguito attaccando mezzo cast del2023. Lui o Giuseppe, la scelta dell’attrice. Ovviamente in dinamiche di questo tipo Alfonso Signorini ci sguazza e non lo nasconde. Infatti nel corso della 18esima diretta del2023, ha chiesto aLuzzi chi preferisse a questo punto tra Massimilianoe Giuseppe. La risposta ha spiazzato molti. Il calabrese è gelosissimo....