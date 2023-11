Highlights e gol Genoa-Verona 1-0 | Serie A 2023 2024 VIDEO

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 novembre 2023) Ilcon glie i gol di1-0, match valido per la dodicesima giornata di. Primo tempo estremamente combattuto, del resto la posta in palio in chiave salvezza è altissima, lo sblocca poco prima dell’intervallo il primo gol nel massimo campionato da parte di Dragusin, che porta in vantaggio il Grifone. Nella ripresa succede ben poco: un palo per gli ospiti ma in modo casuale, manca una vera reazione e vincono così i rossoblù. Di seguito ecco le immagini salienti. LE PAGELLE SportFace.