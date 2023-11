Harry Styles ha un nuovo drastico taglio di capelli | le reazioni

Leggi su dilei

(Di venerdì 10 novembre 2023)torna a far parlare di sé. Questa volta però, ad accendere i fan e a suscitare i commenti non sono le sue canzoni o la sua vita amorosa, ma il suo cambio di stile. Il cantante ex membro degli One Direction è stato avvistato al concerto degli U2 con undi, ilsuscita i commenti dei fan Siamo sempre stati abituati a vederlo con il suo ciuffo diiconico, bellissimo e alla moda. Ora,ha deciso di cambiare stile. Il cantante di As It Was si è presentato con il suolook al concerto degli U2 al Las Vegas Sphere, evento a cui ha partecipato insieme alla nuova fidanzata Taylor Russell e ...