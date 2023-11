Gusto 17 – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 10 novembre 2023)17 Via Luigi Cagnola, 10 – 20154Tel. 02/49709618 Sito Internet: www.17.com Tipologia: gelateria Prezzi: coni e coppette 3/4,50€, gelato 25€/kg Chiusura: mai OFFERTA17 è una gelateria nata dalla volontà di 3 amici – Stefania, Vincenzo e Rossella – provenienti dal mondo dell’Economia, ma accomunati dalla passione per il gelato. La filosofia è quella di creare dei gusti che loro stessi avrebbero mangiato rispettando la stagionalità e le specialità del territorio, mentre il nome della gelateria nasce dall’dea di avere sempre 16 gusti a disposizione, più uno, il17 appunto, che viene creato settimanalmente dai clienti. Per la nostra pausa golosa ed estiva abbiamo assaggiato ilfragola, Federico – crema con riso soffiato ricoperto di cioccolato ...