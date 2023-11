Guida alle ATP Finals 2023

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 10 novembre 2023) È novembre, la giornate sono brevi e piovose e a Torino iniziano le ATP. Ci stiamo cominciando ad abituare, ma quest’anno le nostre speranze e le nostre attenzioni sono particolarmente accese verso Jannik Sinner, numero 4 del mondo che ci arriva come uno degli outsider più accreditati per il titolo. Non è solo Sinner a giustificare l’hype: si tratta dellepiù competitive da molti anni, sia per il livello potenziale dei tennisti che per la forma con cui si presentano a questo appuntamento. È raro che succeda, di trovare a novembre gli otto migliori tennisti del mondo ancora in forma, e nonprese con infortuni e qualificazioni casuali. La rosa di nomi, poi, è ben equilibrata: la leggenda Djokovic, i giovani Sinner, Rune e Alcaraz e “giovani vecchi” Tsitsipas, Zverev, Rublev e Medvedev. Girone Verde: Novak ...