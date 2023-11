Guerra ultime notizie Oms | «A Gaza muore in media un bambino ogni dieci minuti» Israele attacca l’Onu | «È un altro complice di Hamas»

(Di venerdì 10 novembre 2023) Il segretario di Stato americano Antony Blinken, durante una conferenza stampa a Nuova Dehli, ha detto che «troppi palestinesi sono stati uccisi. Troppi hanno sofferto nellesettimane». Intanto, gli ospedali Rantisi e Nasr distarebbero evacuando i loro pazienti tramite il corridoio umanitario aperto per raggiungere la zona meridionale della Striscia. Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman (Mbs) ha annunciato il lancio di un piano di investimenti in Africa per 1 miliardo di dollari.

E a proposito di ospedali, quelli nel nord della Striscia stanno esaurendo anche lescorte ...Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi in Medio Oriente) " nellatra ...

Putin, visita a sorpresa nel quartier generale russo di Rostov. LIVE Sky Tg24

Guerra ultime notizie. Gaza, tank israeliani sparano su palestinesi in fuga dal nord. Wsj, per ... Il Sole 24 ORE

Israele deve interrompere i bombardamenti su Gaza, perché "di fatto, oggi, i civili vengono bombardati. Questi bambini, queste donne, questi anziani vengono bombardati e uccisi. Quindi non c'è alcuna ...Insultarli ansimando sotto il sole non spaventa, a questo punto resta la paura della guerra, di non tornare mai più alla casa abbandonata, seppure in macerie, le Nazioni Unite calcolano che il 45 per ...