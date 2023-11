Guerra di Gaza | Crosetto ' giustifica' Netanyahu | ' Se Israele non fa paura muore'

"A causa dell'aumento dell'intensità dellacontro i residenti civili di, l'espansione della portata dellaè diventata inevitabile", ha detto il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir - Abdollahian in una conversazione ...

Netanyahu: "Israele non vuole occupare né governare Gaza". LIVE Sky Tg24

Guerra in Medio Oriente, le ultime notizie TGLA7

Quelle bambine però non esistono e quella non è davvero Gaza. Si tratta di un’immagine generata dall ... Il tema della disinformazione a fini propagandistici, soprattutto in periodo di guerra, ..."Israele non cercherà né di governare né di occupare Gaza ": così ha detto il premier Benjamin Netanyahu, in un’intervista rilasciata nella notte a Fox News i n cui ha aperto alla possibilità di conce ...