Guccini ‘cambia’ Bella Ciao | “Omaggio all’Iran”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 10 novembre 2023) Il cantautore inserisce il brano nel nuovo album 'Canzoni da Osteria': "È simbolo di protesta internazionale" “La canzone di ‘’ è diventata misteriosamente internazionale. Nella serie tv ‘La casa di Carta’ si canta ‘’ in italiano. Molte donne iraniane cantano ‘’. E’ diventata simbolo di protesta contro la teocrazia iraniana”. Lo ha detto il cantautore Francescodurante la presentazione del suo nuovo album, ‘Canzoni da Osteria’, nell’Aula Magna dell’Università Statale di Milano. “‘’ ha origini strane. Non è una canzone partigiana, passa come tale, ma la cantavano anche le mondine”, ha detto il cantautore. Il brano è inserito in scaletta nel nuovo album. “Ma nella mia versione ho ...