Greta Rossetti invia un messaggio al GF e attacca ancora Angelica

... essendo l'ex concorrente di Temptation Island finito al centro di alcune dinamiche amorose con la fidanzatae l'ex Perla Vatiero . Il gieffino, infatti, è stato protagonista con l'ex ...

Il faccia a faccia tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti - Mediaset Infinity Grande Fratello

Visibilia Editrice Srl - Via Privata Giovannino De Grassi 12/12A - 20123 Milano. Iscritta al ROC con il n.37767. CF, P.IVA ed iscrizione alla C.C.I.A.A. di Milano n.10269990965. Numero REA: MI-2519578 ...Greta Rossetti è la fidanzata di Mirko Brunetti e durante l'ultima puntata del Grande Fratello è entrata in casa per avere un confronto burrascoso con Angelica Baraldi che ...