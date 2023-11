(Di venerdì 10 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“ledel. Gli strumenti normativi che il legislatore ci ha dato, non solo in Itala ma nel mondo occidentale, non sono proporzionati al mondo criminale. Vuol dire che, tolta la parte etica e morale, è ancora conveniente trafficare invisti gli enormi guadagni“. Lo ha affermato il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Nicola, nel corso della trasmissione radiofonica “Giù la maschera” (Radio 1 Rai), condotta da Marcello Foa, e dedicata al tema “Droghe, stiamo sbagliando tutto?“. Un mercato clandestino, quello della, che solo in Italia genera un fatturato di oltre 15 miliardi di euro. “Da uno studio che abbiamo fatto con il Prof. Nicaso su tutti i tipi di ...

Utilizzano abilmente le moderne tecnologie (in merito illuminante è il saggio di- Nicaso "... Laalla mafia, proprio come diceva Borsellino, non avrebbe dovuto essere soltanto una ...

Gratteri, lotta alla droga bisogna cambiare le regole del gioco Agenzia ANSA

Nicola Gratteri procuratore di Napoli, il presidente Garzo: «Uniti nella lotta a clan e crimine comune» ilmattino.it

L'ex Procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri parla di lotta alla droga, "bisogna cambiare le regole del gioco" ..."Bisogna cambiare le regole del gioco. Gli strumenti normativi che il legislatore ci ha dato, non solo in Itala ma nel mondo occidentale, non sono proporzionati al mondo criminale. (ANSA) ...