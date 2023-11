Gratta e Vinci | è già Natale online | provano tutti a fare Tombola

Leggi su ilveggente

(Di venerdì 10 novembre 2023), è giàanche se non sembra: in questo modo stannoprovando a. Ecco il nuovo tagliandoCi sono dei momenti dell’anno che, chi per un motivo o chi per un altro, aspettano. E tra questi c’è senza dubbio ilche, guarda il caso, ormai è quasi alle porte. Ve ne siete accorti? Noi onestamente no, viste le temperature che ancora ci sono o che ci sono state fino a poco tempo fa che tutto lasciano pensare tranne che alla neve oppure ai maglioni di lana e alle calze da regalare. Il Miliardario (AnsaFoto) – Ilveggente.itMa questo avvicinamento – che c’è, lo giuriamo – non è passato inosservato a chi gestisce i giochi in Italia. E in questo caso a chi gestisce la ...