Grande Fratello | una visita a sorpresa per Vittorio | parole di incoraggiamento di sua madre

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 10 novembre 2023)riceve una: suaAnna arriva nella Casa per incoraggiare il gieffino e modello, il giovane modellodopo esser entrato nella Casa lo scorso settembre, dopo due mesi riceve una speciale. La mamma di, Anna è arrivata nella Casa per sorprendere suo figlio. L’incontro trae figlio fa emozionare tutti i presenti nella Casa, in studio e anche i telespettatori. Mamma Anna incoraggiaa proseguire questa bellissima esperienza: “Non te l’aspettavi. Non sono ancora venuta, non abbiamo ancora partecipato perchè abbiamo rispettato il tuo desiderio di fare questa esperienza da solo. Vuoi fare sempre ...