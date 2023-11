Grande Fratello | tra Beatrice e Anita sono scintille per colpa di Giuseppe

Leggi Anche '': Ciro, Jill e Giuseppe a rischio eliminazione Beatrice poi punzecchia Anita tirando in ballo una sua vicenda personale. 'Tu pensi che le relazioni siano lineari - le dice - . Sei la ...

È una delle note positive di questa prima parte di stagione per il Napoli, caratterizzata da diversi alti e bassi. Insomma, ha tutte le carte in regola per affermarsi in azzurro… Leggi ...A seguito dell’avventura come opinionista, pare che lo storico volto del Biscione possa diventare ora direttore ad personam del Tg5. Scopriamo di più.