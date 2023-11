Grande Fratello | scoppia lo scontro Beatrice ad Anita | “Qual è questa verità?”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 10 novembre 2023)edunoin Casa. Il motivo e la reazione delle due gieffine, è tempo di confronti e scontri nella Casa.e Giuseppe negli ultimi giorni sono tornati nuovamente vicini, i concorrenti divisi in due gruppi si sono schierati ed hanno commentato il loro riavvicinamento. Leggi anche –> Speciale TG5, Come noi non c’è nessunoin Casaarriva in cucina dove sono presenti Giuseppe ed. “Volevo capire una cosina” dichiarae poi aggiunge: “Giuseppe mi ha sempre detto non mi dice mai niente di te perchè sa quello che io provo per te”, “E’ vero” replica. ...