Grande Fratello | Perla Vatiero nella Casa come concorrente Greta Rossetti commenta | Lo lascio a lei | sto bene a casa mia

Gli ascolti delcontinuano a non decollare come dovrebbero e nella speranza di veder finalmente crescere la percentuale di spettatori del reality Mediaset in onda, ancora fino a fine novembre, con un ...

Questa mattina al Grande Fratello è scoppiato un nuovo litigio tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri, tra le due sono volate parole forti, dopo che la ragazza ha risposto molto male all'attrice. Tra le ...Su Rai1 l’ultima puntata di Blanca 2 ha conquistato 4.439.000 spettatori pari al 24.3% di share. Su Canale5 Grande Fratello ha incollato davanti al video 2.512.000 spettatori con uno share del 18.5% ...