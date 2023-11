Grande Fratello | l’opinione di Chia sulla diciottesima puntata

Leggi su isaechia

(Di venerdì 10 novembre 2023) Penso che non perdonerò mai PierSy per avermi illusa per mesi che a ‘sto giro tutto sarebbe stato diverso. Lui e Alfonso Signorini avevano fatto un gran parlare di un “ritorno alle origini” per il. Una durata decisamente ridotta, giusto una spruzzata di Vip in mezzo a tanti meravigliosi concorrenti non famosi e – il loro fiore all’occhiello – la totale assenza di trash. Questo,carta, quello che DICEVANO ci avrebbe aspettato questo autunno, con Temptation Island Winter che – un po’ come l’Epifania – Signorini si sarebbe dovuto portare via. Ma non si è rivelata altro che una pia illusione, mortacci loro. Filippo Bisciglia – già gioia delle nostre estati – era il mio faro nella notte, la mia ancora di salvezza, la luce in fondo al tunnel della disperazione di questa edizione così tremendamente boooooring del Gf. ...