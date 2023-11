Grande Fratello | la nuova fidanzata dell’ex di Letizia Petris attacca la gieffina sui social | “Dacché doveva essere l’uomo della sua vita…”

Leggi su isaechia

(Di venerdì 10 novembre 2023) Dopo l’intervento di Nicole Conte, l’exdiche questa mattina suiha negato che la loro relazione sia finita perché il padrenon accettava la loro relazione, qualche ora fa si è sentita in dovere di dire la sua anche l’attualeConte, Francesca Frigieri. La donna si è sentita chiamata in causa in quanto – parole sue –si è sempre intromessa nella sua storia con Nicole. Le parole di Francesca: Allora io già rido perché il comportamentonostra Lety io lo avevo già un po’ previsto. Lei si è lasciata con il suo moroso da chesua vita, il padre dei suoi ...