Grande Fratello | Fiordaliso e Giampiero Mughini in lacrime | la loro storia emoziona in tv

(Di venerdì 10 novembre 2023) Tante emozioni per, nella puntata deltrasmessa giovedì 9 novembre. La cantante, dopo aver riabbracciato i suoi fratelli, ha raccontato la suaai coinquilini della casa e si è lasciata andare ad un momento di commozione. “Sono così contenta per i miei fratelli, è stato un momento prezioso” esclama, ribadendo l’immenso affetto provato neiconfronti. Felice per la sua coinquilina, Letizia ripercorre con lei i vari momenti dell’incontro e, dopo averle riportato alcune frasi dette da sua sorella, conclude: “Tua sorella ha detto che quel caffè, per lei, è amore eterno”, sottolineando l’importanza che lei ha dato a quelmomento quotidiano. “È proprio amore” ribatte tra le ...

La ex fidanzata di Letizia Petris interviene dopo la diretta dele svela la sua verità sulla rottura con la concorrente del reality show. La ex fidanzata di Letizia Petris la sbugiarda: sfogo shock Secondo Letizia Petris la relazione d'amore con la ...

Dopo che era stata Letizia Petris a fare riferimento al loro rapporto nel corso dell’ultima diretta televisiva del Grande Fratello, la ex compagna ...Dopo puntata all’insegna della crisi per Giuseppe. La puntata di ieri del Grande Fratello non è stata positiva per il concorrente Giuseppe Garibaldi. Il bidello è stato nuovamente criticato per il co ...