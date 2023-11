Grande Fratello | Ciro Petrone | Giuseppe Garibaldi e Jill Cooper rischiano l' eliminazione

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 10 novembre 2023) Nessunanella diciottesima puntata del: tre concorrenti sono in nomination per l'. La puntata deldel 9 novembre non ha eliminato nessun concorrente della casa più spiata d'Italia. Grecia Colmenares è stata la più votata dal pubblico,ha ottenuto la percentuale più bassa finendo automaticamente in nomination insieme a. Uno dei tre lunedì abbandonerà per sempre il reality show. Tensioni e Intrighi nel: Riassunto della puntata del 9 novembre Massimiliano Vs Tutti Massimiliano è in crisi nella Casa del...