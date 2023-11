Granada – Getafe – probabili formazioni

(Di venerdì 10 novembre 2023) Ilcercherà la seconda vittoria nella Liga 2023-24 sabato 11 novembre sera, quando accoglierà al Nuevo Estadio de Los Carmenes unin forma. La squadra di casa ha raccolto solo sei punti nelle prime 12 partite della stagione e si trova al 19° posto in classifica, mentre ilsi trova all’11° posto e ha raccolto 15 punti nelle prime 12 partite. Il calcio di inizio diè previsto alle 18:30 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreIlvanta un bilancio di una vittoria, tre pareggi e otto sconfitte nelle prime 12 partite della nuova Liga, che lo ha portato in 19a posizione con sei punti, a tre lunghezze dal 17° posto del Mallorca. Gli ...

El entrenador del Getafe, Pepe Bordalás, ha atendido este viernes por la tarde a los medios de comunicación presentes durante la rueda de prensa previa al encuentro del sábado contra el Granada CF, ...El Granada “Es un rival con el compartimos diversos objetivos ... Ahora ha entendido lo que es el Getafe y el fútbol español por lo que hay que aprovecharlo”. La pareja de centrales “Es cierto que ...