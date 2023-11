L'attesa è su un GP diche accoglierà la Formula 1 con le temperature minime solitamente tipiche di una fredda Spa . Nella capitale dello Stato del Nevada le temperature oscillano tra i 22° C di massima e gli 8° C ...

Gelo a Las Vegas, Ross Brawn: "Non ci abbiamo pensato" | FP FormulaPassion.it

GP di Las Vegas, le sfide per i team di un week end "gelido" Autosprint.it

Bandai Namco, in collaborazione con Scuderia AlphaTauri, porterà il franchise di GUNDAM sulla griglia di partenza di Formula 1 nel prossimo Las Vegas Grand Prix, che si svolgerà dal 16 al 18 novembre.F1 GP Las Vegas AlphaTauri Gundam - Scuderia AlphaTauri ha annunciato una collaborazione speciale con Bandai Namco Entertainment America Inc. per un evento straordinario che vedrà il celebre franchise ...