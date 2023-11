Governo | Meloni | Stato e cittadini come un’azienda | lavorare insieme

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 10 novembre 2023) Palazzolo sull’Oglio (Bs), 10 nov. (askanews) – “Siamo convinti chesiano esattamente: più lavorano benee più saranno in grado di creare ricchezza”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, in un videomessaggio in occasione dell’assemblea congiunta di Confindustria di Bergamo e di Brescia in corso a Palazzolo sull’Oglio (Bs). “Sulla base di questa visione abbiamo costruito la manovra economica per il 2024: non avevamo molte risorse a disposizione, ma abbiamo scritto una legge di bilancio che vale 28 miliardi di euro, concentrata sulle misure espansive. Non disperde risorse, ma – ha concluso – si dà delle grandi priorità”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.