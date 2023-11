Governo | Meloni | ' confronto con parti sociali essenziale per esecutivo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 novembre 2023) Milano, 10 nov. (Adnkronos) - "Sia io, sia ilnella sua completezza riteniamo che ilconsiaper il lavoro dell'". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgiain un videomessaggio inviato all'assemblea generale di Confindustria Bergamo e Confindustria Brescia, in corso a Palazzolo sull'Oglio. "Le vostre associazioni -ha aggiunto- sono due tra le principali realtà produttive nazionali e costituiscono un motivo di orgoglio, non solo per l'Italia che produce, ma per l'Italia intera. Siete il traino dell'economia e la piattaforma manifatturiera d'Europa e, ormai dopo un anno, conoscete bene la visione che ispira l'azione di questo. Avete chiaro quale sia il nostro lavoro".