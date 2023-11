Governo | Mantovano | ' all' estero con Meloni percepito come stabile'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 novembre 2023) Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "Il primo aspetto che credo qualifichi questosul piano internazionale è che ne viene colta una prospettiva di stabilità, e non è un elemento marginale: la presidentenei primi incontri coglieva negli interlocutori internazionali il dubbio riguardo al fatto che fosse sempre lei a guidare ilfino al prossimo incontro o un altro presidente" al suo posto. "Aver dato una prospettiva di stabilità consente di poter costruire qualcosa che guarda lontano e non è una cosa di poco conto". E' "una prospettiva che consente in tutti gli ambiti di poter costruire qualcosa, sia in Europa sia in uno scenario più ampio". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo, nell'ambito del Forum 'Europa rapita: dove ritrovarla', promosso dalla Fondazione Iniziativa ...