Gli italiani devono al fisco oltre 1000 miliardi di euro

Leggi su panorama

(Di venerdì 10 novembre 2023) Glialuna montagna di soldi: 1.153dia fine 2022, a fronte dei ruoli esattoriali emessi. È chiamato il “magazzino” della riscossione e il 90% è considerato dalla stessa Agenzia delle Entrate di recupero difficile, se non impossibile. Tradotto: si sa che c’è, ma è dato per perso. Lo Stato sa che non lo vedrà mai. Sono più di 7milioni gliche ogni anno (da anni) ricevono una cartella esattoriale per debiti pregressi non pagati. Da recuperare c’è una somma esorbitante, accumulata dal 2000, invent’anni. Perché tutto quello che non si riesce a riscuotere nell’immediato finisce nel “magazzino”, dove oggi ci sonomilledi, per...