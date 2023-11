Gli inediti di Amici 23 crollano su Spotify! Solo in quattro restano in Top 200

...Alyscamps. I "Quaderni montaliani" sono stati avviati in occasione dei quarant'anni dalla scomparsa di Eugenio Montale: l'annuario propone in ciascun fascicolo edizioni di scrittio rari ...

Amici 2023, gli inediti dei cantanti da Holden a Holy Francisco Io Donna

Ecco come è andato il primo weekend per gli inediti di Amici 2023 ... Music Fanpage

Si intitola "I grattacieli" la poesia inedita di Eugenio Montale (1896-1981) contro gli "eco-mostri" della Costiera Amalfitana - denuncia in versi di uno dei più noti abusi edilizi della storia ...Oggi cominciamo da qui il viaggio di America-Cina. Spazio alla guerra in Medio Oriente (vista anche dall’Ucraina), con gli orrori del 7 ottobre in un video praticamente inedito, le minacce dei coloni ...