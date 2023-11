Gli effetti collaterali dei sonniferi e il loro impatto sul ciclo del sonno

(Di venerdì 10 novembre 2023) Cosa dice la scienza suglidei? Anche se possono sembrare utili, è meglio pensarci due volte prima di prenderne uno. L’importanza di un buon riposo notturno non può essere sopravvalutata. Uninsufficiente è collegato alla mortalità per tutte le cause, il che significa che dormire troppo o troppo poco è un

In, Trump ha fatto di tutto per creare un'atmosfera di caos nell'aula del tribunale. Il ... Kevin Wallace, il rappresentante della James,ha fatto notare che non era presidente in quell'anno ...

Cibi fermentati: gli effetti positivi sulle malattie non trasmissibili Ruminantia

Il riscaldamento globale esacerba gli effetti del Niño: eventi estremi ... La Nuova Ecologia

Una Commissione è incaricata così di visitare e studiare gli istituti più all’avanguardia presenti ... ponendo tuttavia anche una serie inedita di problematiche non essendo privi di effetti ...Nei prossimi mesi entreremo nella fase climatica conosciuta come El Niño. Gli effetti di questo importante fenomeno a livello globale si sentiranno anche in Italia, già tra Dicembre e Gennaio, con ...