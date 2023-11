Gli ascolti Rai stanno crollando? Ecco i dati ufficiali

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 10 novembre 2023) Dopo un’annata che passerà alla storia per i tanti volti storici che hanno abbandonato il loro posto di lavoro in maniera più o meno volontaria, in questo mese di novembre è tempo di stilare i primi bilanci in casa Rai. A circa due mesi di distanza dall’inizio della messa in onda dei programmi invernali, l’amministratore delegato Roberto Sergio ha iniziato il consueto giro di incontri e telefonate con i responsabili delle diverse sezioni dell’azienda per capire comeandando le nuove produzioni e individuare le eventuali correzioni da mettere in atto nel breve periodo. Ad essere convocati dall’amministratore delegato non sono solo i responsabili delle testate giornalistiche (da Mario Orfeo del Tg3 a Gian Marco Chiocci del Tg1, passando per Antonio Patrizio Preziosi del Tg2 e Paolo Petrecca di Rai News), ma anche e soprattutto il plenipotenziario Stefano Coletta, ...