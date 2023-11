(Di venerdì 10 novembre 2023) Un appello firmato da Ginzburg, Lerner, Della Seta e altri esprime una sensibilità generalmente molto apprezzata, “elevarsi al di”, che c... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... con il desiderio del bene, della pace, della." Il vescovo ha voluto sottolineare in modo ... che è sempre stato ed è un messaggio di umanizzazione, die di Salvezza". Questa ...

Giustizia e misericordia non sono al di sopra delle parti Il Foglio

Nel Diritto canonico la carità è legge. Quarant’anni fa nasceva il nuovo Codice Avvenire

Un appello di intellettuali chiede cessate il fuoco e rispetto del diritto (ma non chiama per nome il pogrom del 7 ottobre). È giusto, è politicamente realistico No, è stare al di sotto della realtà ...(Vatican News - Italiano) La Piccola Casa della Misericordia oggi assiste circa 3000 poveri al mese, grazie a 150 volontari che vanno incontro ai fratelli attraverso vari servizi tra i quali: il ...