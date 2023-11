Giuseppe Garibaldi in lacrime al GF | c’entra Beatrice | cosa è successo

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 10 novembre 2023) La puntata di ieri del Grande Fratello è stata piuttosto provante per. Molti concorrenti lo hanno accusato di giocare conLuzzi e di aver messo in atto una strategia solamente per diventare più forte e avere maggiore sostegno al di fuori della casa. Anche Alfonso Signorini ha insinuato questo dubbio, e laha messo molto in difficoltà il ragazzo. Al termine della puntata, poi,Luzzi, Massimiliano Varrese e Rosy Chin hanno potuto trascorrere la serata in suite eè andato in crisi. I consigli di Grecia Colmenares peral GF Dopo la messa in onda della puntata di ieri del GF,ha avuto un momento di crollo. Il ragazzo si è sfogato con ...