Giornalisti o complici di Hamas?

(Di venerdì 10 novembre 2023) Credere che i terroristi disiano stati gli unici a documentare i crimini che loro stessi hanno commesso con furia omicida nel sud di Israele il 7 ottobre scorso è un errore, questo perché alcune delle atrocità perpetrate nei confronti dei civili israeliani sono state riprese da fotoreporter indipendenti, che lavorano per le agenzie di stampa Associated Press e Reuters, presenti quella mattina nell’area di confine violata. Almeno quattro di loro sono stati identificati dalle autorità israeliane e sono: Hassan Eslaiah, Yousef Masoud, Ali Mahmud e Hatem Ali. Anche se la Associated Press e la Reuters hanno subito dichiarato di non essere state a conoscenza di quello che stava per accadere, la presenza di personale che da anni è sulla loro lista paga solleva serie questioni etiche e molti dubbi. Considerando che dai filmati e dalle foto pubblicate si capisce ...