Giordano | «L’Inter è la squadra favorita per lo scudetto»

(Di venerdì 10 novembre 2023) Bruno, ex giocatore e allenatore, ha parlato a TMW Radio della corsanel campionato di Serie A Bruno, ex giocatore e allenatore, ha parlato a TMW Radio della corsanel campionato di Serie A. PAROLE – «In questo momento dico che i nerazzurri sono i favoriti, ma un mese fa dicevo diversamente. Ora gioca un grande calcio e le altre balbettano. ma può tornare il Milan, spero anche il Napoli, e la Juventus se andasse sul mercato a gennaio potrebbe dire la sua. Occhio però che è ancora prematuro parlare, dobbiamo aspettare ancora qualche mese».

