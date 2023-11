Giampiero Mughini smonta Letizia Petris al GF | cosa non torna su Andrea e Paolo

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 10 novembre 2023)non è un concorrente dalle tante parole nella casa del Grande Fratello, tuttavia, quando interviene, cerca di misurare con estrema precisione le cose che dice, in modo da mandare sempre messaggi chiari e limpidi. Dopo la scorsa puntata de GF, il giornalista ha ascoltato uno sfogo di, ed ha deciso di dire la sua in merito a tutta questa situazione che si è venuta a creare tra lei, il suo presunto ex Andre eMasella. Il punto di vista disul comportamento dial GFha avuto uno sfogo dopo la puntata di ieri del GF. Alfonso Signorini l’ha messa spalle al muro invitandola a chiarire quale sia la sua posizione nei ...