Ghostbusters | Minaccia Glaciale | il primo trailer ha riacceso la mania per gli acchiappa-fantasmi

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 10 novembre 2023) Ierano tornati al cinema nel 2021, dopo più di trent’anni dall’ultima comparsa sullo schermo, conLegacy che si poneva come seguito diretto dei film originali usciti negli anni ‘80. Nel 2024 la squadra al completo (con la sola esclusione del compianto Harold Ramis – che dava il volto ad Egon Spengler – scomparso nel 2014) si appresta a riportare ancora una volta i fan in sala, con un nuovo esaltante capitolo della saga. Si tratta di, in cui ben tre generazioni disi ritroveranno a combattere per salvare la città di New York (e il mondo intero) da una potente e malvagiasoprannaturale....