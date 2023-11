GF puntata 9 novembre | Varrese smascherato | esito televoto e nominati

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 10 novembre 2023) Ladel 9del GF è cominciata in un modo un po' insolito. Alfonso Signorini, infatti, è voluto partire da una sorpresa a Fiordaliso. La donna ha avuto la possibilità di incontrare i suoi fratelli. La prima ad entrare nel tugurio è stata Cristina, con cui la concorrente ha potuto sorseggiare il tanto agognato caffè che desiderava da tempo. In seguito, poi, le due donne sono entrate in casa, e lì hanno incontrato gli altri tre fratelli, ovvero Franco, Cesare e Andrea. La cantante si è molto commossa ed ha ringraziato il conduttore e gli autori per questo splendido regalo. GF: Massimiliano contro tutti Successivamente, poi, si è aperto un lungo blocco dedicato a Massimiliano. L'attore, in questi giorni, ha discusso molto con i suoi compagni d'avventura, in ...