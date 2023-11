GF | ex di Letizia Petris sbotta | «Mi ha messo le mani addosso»

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 10 novembre 2023) In queste ore, l'ex fidanzata di, Nicole Conte, ha deciso di replicare a tutte le dichiarazioni fatte dalla concorrente del Grande Fratello durante la puntata di ieri. In tale occasione,ha parlato della sua vita sentimentale, ed ha dichiarato che la sua precedente relazione avuta con una donna sia terminata soprattutto a causa di suo padre, che non tollerava di vedere sua figlia con un'altra donna. Dopo tali dichiarazioni, però, Nicole Conte ha deciso di rompere il silenzio e di raccontare la sua versione dei fatti. Il racconto fatto dalla ragazza è stato diametralmente opposto a quello di. La giovane, infatti, ha accusato la sua ex di averle rovinato la vita, di averla anche aggredita fisicamente e di averla tradita svariate volte. Dietro la loro rottura, dunque, non ci sarebbero le ...