Germania | i convocati di Nagelsmann | c’è Thiaw

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 novembre 2023) Il commissario tecnico dellaJulianha diramato l’elenco deiper i match contro Turchia e Austria. Chiamata per il difensore del Milan Malick, in una difesa che conta anche vecchie conoscenze del calcio italiano come Antonio Rudiger e Robin Gosens. Serge Gnabry, appena guarito dalla frattura dell’avambraccio sinistro a fine settembre, torna tra i disponibili. Fuori per infortunio invece Musiala. Portieri: Baumann, Blaswich, Ter Stegen, Trapp. Difensori: Gosens, Henrichs, Hummels, Rudiger, Sule, Tah,. Centrocampsiti: Andrich, Brandt, Fuhrich, Goretzka, Gross, Gundogan, Havertz, Hofmann, Kimmich, Nmecha, Sané, Wirtz. Attaccanti: Ducksch, Fullkrug, Gnabry, Muller. Let's gooo! Das ist unser Kader für die Länderspiele gegen die Türkei und Österreich #dfbteam ...