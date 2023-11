Gentili in ufficio? Ecco come esserlo anche quando proprio non ci va

(Di venerdì 10 novembre 2023) (Adnkronos) –innon ci va.il vademecum in cinque punti, realizzato dagli esperti di InfoJobs, per la giornata mondiale della gentilezza che cadrà il 13 novembre. 1) Riflettere e (solo) poi commentare (con le parole giuste).il cattivo umore è dominante, tutto sembra negativo esituazionila macchinetta del caffè rotta, diventano una fonte di polemica. Da qui si inizia un'escalation di nervosismi che rischiano di riversarsinel dialogo con capo e colleghi con conseguenze pericolose. Per evitare tutto ciò, meglio contare fino a 10 e non far trasparire ildisappunto. Puntare al dialogo costruttivo è la soluzione o, a volte,il ...

Il vademecum in cinque punti per rendere la convivenza con i colleghi sul posto di lavoro meno stressanteinanche quando non ci va. Ecco il vademecum in cinque punti, realizzato dagli esperti di InfoJobs, per la giornata mondiale della gentilezza che cadrà il 13 novembre. 1) Riflettere e (...

Sempre gentili in ufficio Le 5 regole d'oro Adnkronos

Provincia di Viterbo, convocata seduta del Consiglio provinciale a ... TusciaUp

(Adnkronos) - Gentili in ufficio anche quando non ci va. Ecco il vademecum in cinque punti, realizzato dagli esperti di InfoJobs, per la giornata mondiale della gentilezza che cadrà il 13 novembre. 1) ...A seguito dell'articolo pubblicato nella serata di ieri sulla nostra testata, dal titolo "Rocca Priora – Carabinieri e Polizia Locale nel mirino degli ...