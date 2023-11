Genoveva Casanova è davvero l' amante di Frederik di Danimarca?

(Di venerdì 10 novembre 2023) Ex modella, ex moglie di un conte, socialite, è balzata agli onori delle cronache per una serie di scatti che la ritraggono con l'erede al trono danese. Tutto quello che sappiamo

La famiglia reale danese è nell'occhio del ciclone mediatico: l' erede al trono Frederik sarebbe stato paparazzato con la ex modellain giro per Madrid, in quello che sembrerebbe un incontro romantico. La corte, in subbuglio, è corsa ai ripari, smentendo le ricostruzioni e chiedendo il rispetto della privacy, ma ...

Ecco chi è Genoveva Casanova, la (presunta) amante di Frederik di Danimarca Vanity Fair Italia

Frederik di Danimarca, paparazzato a Madrid con un'ex modella ... OGGI

Sembra infatti che l’erede al trono, Frederik, sia stato sorpreso dai paparazzi mentre passeggiava per Madrid con la modella Genoveva Casanova Dando l’impressione di un appuntamento romantico.Il principe di Danimarca avrebbe tradito la moglie Mary con una socialite: il gossip impazza, ma i diretti interessati negano e il Palazzo reale chiede discrezione ...